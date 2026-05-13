ASX Winners And Losers Of Today – 13-05-26

Daily Market Reports | 6:35 PM

The table below ranks the 20 biggest percentage winners and losers among stocks in the ASX300 at the end of each trading day.

An added filter requires sufficient daily trading volumes so that stocks with extremely low liquidity are not included.

The composition of both rankings is fully automated, based on raw data. Investors are advised to find context, interpretation and background elsewhere.

FNArena is not responsible for any glitches, omissions or data errors. This daily feature is not investment advice. It is offering a quick status on daily volatility for information purposes only.

FNArena welcomes comments and suggestions at info@fnarena.com

Company Price Change Company Price Change
ALL – ARISTOCRAT LEISURE LIMITED 51.940 13.28% HLS – HEALIUS LIMITED 0.375 -22.68%
ARU – ARAFURA RARE EARTHS LIMITED 0.370 12.12% PDN – PALADIN ENERGY LIMITED 11.170 -12.05%
MAH – MACMAHON HOLDINGS LIMITED 0.880 12.10% CBA – COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 153.670 -10.43%
VSL – VULCAN STEEL LIMITED 5.710 8.76% AFG – AUSTRALIAN FINANCE GROUP LIMITED 1.745 -8.16%
FFM – FIREFLY METALS LIMITED 2.140 8.63% ELV – ELEVRA LITHIUM LIMITED 12.690 -7.64%
PRN – PERENTI LIMITED 2.200 8.37% LOT – LOTUS RESOURCES LIMITED 0.735 -7.55%
PNV – POLYNOVO LIMITED 1.010 6.88% TPW – TEMPLE & WEBSTER GROUP LIMITED 4.980 -6.39%
CHN – CHALICE MINING LIMITED 1.685 5.97% BAP – BAPCOR LIMITED 0.515 -6.36%
AAI – ALCOA CORPORATION 94.810 5.39% SHV – SELECT HARVESTS LIMITED 3.540 -5.85%
GDG – GENERATION DEVELOPMENT GROUP LIMITED 4.170 5.30% MMS – MCMILLAN SHAKESPEARE LIMITED 16.900 -4.25%
SBM – ST. BARBARA LIMITED 0.705 5.22% PXA – PEXA GROUP LIMITED 11.900 -4.03%
CSC – CAPSTONE COPPER CORP. 13.920 5.14% ELS – ELSIGHT LIMITED 6.000 -4.00%
WA1 – WA1 RESOURCES LIMITED 16.270 5.04% MYR – MYER HOLDINGS LIMITED 0.265 -3.64%
LNW – LIGHT & WONDER INC 115.730 4.92% QOR – QORIA LIMITED 0.275 -3.51%
GQG – GQG PARTNERS INC 1.630 4.82% HMC – HMC CAPITAL LIMITED 2.830 -3.41%
360 – LIFE360 INC 18.760 4.69% SPK – SPARK NEW ZEALAND LIMITED 1.645 -3.24%
PMT – PMET RESOURCES INC 0.795 4.61% WTC – WISETECH GLOBAL LIMITED 38.530 -3.19%
SFR – SANDFIRE RESOURCES LIMITED 19.960 4.50% BOE – BOSS ENERGY LIMITED 1.405 -3.10%
SGP – STOCKLAND 4.000 4.44% REG – REGIS HEALTHCARE LIMITED 6.060 -2.88%
BRG – BREVILLE GROUP LIMITED 29.080 4.19% GLF – GEMLIFE COMMUNITIES GROUP 4.400 -2.87%

