Fibocom Showcases Smart Connectivity Solutions for AIoT at ElectroneX 2026

PR NewsWire | Jun 03 2026
SYDNEY, June 3, 2026 /PRNewswire/ — Fibocom showcased its latest AIoT innovations at ElectroneX 2026 in Australia from June 3–4 at booth D36 under the theme "Intelligent Connectivity for a Smarter World." Targeting the ANZ market, Fibocom presented wireless connectivity solutions for smart payment, smart metering, asset tracking and industrial IoT applications, helping customers accelerate smart terminal deployment and commercialization.
Fibocom group photo at their booth D36 during ElectroneX 2026 in Australia, showcasing the company’s latest AIoT innovations and wireless connectivity solutions.
To address long-term connectivity, stable data transmission and remote device management requirements, Fibocom demonstrated its module portfolio spanning LPWA, LTE Cat.1 bis and 5G RedCap technologies. The newly launched MGB390 dual-band GNSS module supports six satellite systems, 180-channel tracking and AGNSS-assisted positioning, delivering improved positioning stability and faster TTFF performance in urban canyons and weak-signal environments.
Fibocom also showcased portable broadband and mobile networking solutions, including its latest 5G Dongle and 5G RedCap MiFi products designed for mobile office, temporary networking and flexible wireless access scenarios. FWA solutions covering CPE and ODU applications were also displayed to support efficient broadband deployment for homes and enterprises.
For AIoT applications, Fibocom highlighted its robotic lawn mower solution integrating vision, RTK and SLAM technologies for intelligent navigation and autonomous path planning, helping customers reduce development complexity and accelerate mass production. AI companion toy Fuzozo, smart pet trackers and outdoor security devices were also displayed, demonstrating the integration of wireless connectivity, high-precision positioning and intelligent interaction technologies across consumer and industrial scenarios.
Looking ahead, Fibocom will continue collaborating with global partners to build a smarter AIoT ecosystem powered by wireless connectivity and AI technologies.
About Fibocom
Fibocom, founded in 1999, is China’s first wireless communication module company listed on both the A-share and H-share markets (300638.SZ, 0638.HK). As a global leading provider of wireless communication modules and AI solutions, Fibocom leverages wireless communication and artificial intelligence as its core technologies to provide integrated hardware and software solutions that empower industry applications. These solutions accelerate the transformation from "Connect Everything" to "Intelligent Connectivity" across diverse industries.
Fibocom’s one-stop solutions encompass cellular communication, AI, automotive, and GNSS modules, as well as AI toolchains, supporting industry-side and mainstream large model integration, and providing AI Agent, global connectivity, and cloud services, driving the digital intelligence upgrades in industries such as robotics, consumer electronics, low-altitude economy, intelligent transportation, smart retail, and smart energy.