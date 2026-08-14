Weekly Top Ten News Stories – 14 August 2026

Weekly Reports | 11:00 AM

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Our top ten news from 06 August 2026 to 13 August 2026 (ranked according to popularity).

1 – FNArena Corporate Results Monitor – 06-08-2026

Thursday 06 August 2026

FNArena’s Monitor keeps track of corporate earnings result releases, including broker views, ratings and target price changes and beat/miss assessments

2 – Uranium Week: A Suitor For NexGen Energy?

Tuesday 11 August 2026

NexGen Energy delivered an upbeat quarterly as Rook 1 advances, while Lotus shorts retreated and the U308 spot price shows signs of breaking higher

3 – FNArena Corporate Results Monitor – 07-08-2026

Friday 07 August 2026

FNArena’s Monitor keeps track of corporate earnings result releases, including broker views, ratings and target price changes and beat/miss assessments

4 – FNArena Corporate Results Monitor – 11-08-2026

Tuesday 11 August 2026

FNArena’s Monitor keeps track of corporate earnings result releases, including broker views, ratings and target price changes and beat/miss assessments

5 – FNArena Corporate Results Monitor – 10-08-2026

Monday 10 August 2026

FNArena’s Monitor keeps track of corporate earnings result releases, including broker views, ratings and target price changes and beat/miss assessments

6 – The Short Report – 06 Aug 2026

Thursday 06 August 2026

FNArena’s weekly update on short positions in the Australian share market

7 – Plenty Of Catalysts Ahead For Capstone Copper

Thursday 06 August 2026

Capstone Copper’s June quarter and growth potential suggest the miner belies its inclusion in the Small Cap Index

8 – BHP Shares Ready For Another Big Move (Up)

Tuesday 11 August 2026

Fairmont Equities’ Michael Gable suggests BHP Group shares are a buying opportunity after breaking above resistance near $61

9 – FNArena Corporate Results Monitor – 12-08-2026

Wednesday 12 August 2026

FNArena’s Monitor keeps track of corporate earnings result releases, including broker views, ratings and target price changes and beat/miss assessments

10 – Weekly Ratings, Targets, Forecast Changes – 07-08-26

Monday 10 August 2026

Weekly update on stockbroker recommendation, target price, and earnings forecast changes

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