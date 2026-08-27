ASX Winners And Losers Of Today – 27-08-26

Daily Market Reports | 6:35 PM

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The table below ranks the 20 biggest percentage winners and losers among stocks in the ASX300 at the end of each trading day.

An added filter requires sufficient daily trading volumes so that stocks with extremely low liquidity are not included.

The composition of both rankings is fully automated, based on raw data. Investors are advised to find context, interpretation and background elsewhere.

FNArena is not responsible for any glitches, omissions or data errors. This daily feature is not investment advice. It is offering a quick status on daily volatility for information purposes only.

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Company Price Change Company Price Change
BAP – BAPCOR LIMITED 0.645 41.76% BOE – BOSS ENERGY LIMITED 1.515 -16.53%
RHC – RAMSAY HEALTH CARE LIMITED 50.060 13.72% GDG – GENERATION DEVELOPMENT GROUP LIMITED 3.250 -15.36%
DMP – DOMINO’S PIZZA ENTERPRISES LIMITED 20.300 7.98% OCL – OBJECTIVE CORPORATION LIMITED 6.360 -14.75%
VGN – VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS LIMITED 2.810 6.04% MFG – MAGELLAN FINANCIAL GROUP LIMITED 9.500 -14.03%
TAH – TABCORP HOLDINGS LIMITED 0.960 5.49% SIQ – SMARTGROUP CORPORATION LIMITED 11.300 -12.88%
QAN – QANTAS AIRWAYS LIMITED 9.660 4.77% CUV – CLINUVEL PHARMACEUTICALS LIMITED 9.180 -12.74%
SMR – STANMORE RESOURCES LIMITED 2.650 4.74% CNI – CENTURIA CAPITAL GROUP 1.190 -10.53%
GNC – GRAINCORP LIMITED 6.060 4.48% SIG – SIGMA HEALTHCARE LIMITED 2.620 -7.75%
WEB – WEB TRAVEL GROUP LIMITED 3.840 4.35% MMS – MCMILLAN SHAKESPEARE LIMITED 19.480 -7.19%
NEU – NEUREN PHARMACEUTICALS LIMITED 21.020 4.32% LOT – LOTUS RESOURCES LIMITED 0.265 -7.02%
HMC – HMC CAPITAL LIMITED 3.380 3.68% NEC – NINE ENTERTAINMENT CO. HOLDINGS LIMITED 0.975 -6.70%
DRO – DRONESHIELD LIMITED 1.795 3.46% CU6 – CLARITY PHARMACEUTICALS LIMITED 2.340 -6.40%
PPT – PERPETUAL LIMITED 20.230 3.32% NAN – NANOSONICS LIMITED 2.670 -5.65%
ELS – ELSIGHT LIMITED 5.950 3.12% MI6 – MINERALS 260 LIMITED 0.895 -5.29%
DVP – DEVELOP GLOBAL LIMITED 5.660 3.10% VUL – VULCAN ENERGY RESOURCES LIMITED 2.580 -5.15%
LYC – LYNAS RARE EARTHS LIMITED 16.400 2.89% APE – EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED 22.230 -5.08%
ING – INGHAMS GROUP LIMITED 2.050 2.50% TYR – TYRO PAYMENTS LIMITED 0.765 -4.97%
PNV – POLYNOVO LIMITED 1.030 2.49% ELV – ELEVRA LITHIUM LIMITED 8.380 -4.88%
HLS – HEALIUS LIMITED 0.435 2.35% ARB – ARB CORPORATION LIMITED 19.560 -4.86%
WOR – WORLEY LIMITED 10.120 2.22% PMT – PMET RESOURCES INC 0.520 -4.59%

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